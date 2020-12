Ferhuzing De Skalm nei âld gemeentehûs Ljouwerteradiel: 'kwalitatyf in stik better'

Neffens ponghâlder Hendrik bij de Leij fan De Skalm wie it net perfoarst nedich om fan gebou te ferhúzjen. "Nedich wie it eins net, mar doe't ús frege waard oft wy oer woenen nei it gemeentehûs, ha wy antwurde mei 'ja'. Oars hiene wy hjir oan it hjoeddeistige gebou in protte ûnderhâld dwaan moatten."

Ek al liket it oan de bûtenkant wol wat, sa seit Bij de Leij, it gebou hat in minne klimaatbehearsking en de enerzjykosten binne ferskuorrende heech. "We hoopje dat it yn it nije gebou folle better wurdt."

In nij âld gebou

It hjoeddeistige gebou fan De Skalm is 28 jier âld, in stik jonger as it gebou dêr't de stichting nei ferhuzet. Foarsitter fan De Skalm, Johannes Bijlsma: "It nije gebou is mear as fyftich jier âld. Mar kwalitatyf is it better. It leit moai yn it sintrum, en as it goed is, krijt it ek in monumintale status. De earste tekeningen binne makke en dat sjocht der tige goed út."

Alle aktiviteiten dy't De Skalm no fasilitearret, gean mei oer nei it nije gebou. "It krijt in moaie útstrieling. Dêr kinne wy alles ek dwaan. Alles wat hjir yn sit, Dbieb, de kookstudio, de dûnsskoalle, giet mei nei it gemeentehûs. Dat wie ús eask."