Noch gjin konteners fûn yn Noardsee boppe Skiermûntseach

"Mei sonarûndersyk ha we oant no ta gjin objekten fûn dy't de ôfmjittingen ha fan konteners", seit in wurdfierder fan de Dútske skipfearttsjinst. It ûndersyk is yn alle gefallen tongersdei noch de hiele dei. De konteners soene sa'n 185 kilometer boppe Skiermûntseach bedarre wêze, yn it Dútske diel fan de Noardsee. Mear nijs dêroer is te finen op ús dossierside.