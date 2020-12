Boargemaster Achtkarspelen ropt âlden op: hâld bern yn de stringen

Lanlik wurdt ferwachte dat der mear fandalisme komt. Dat sil yn Achtkarspelen net oars wêze. "As in hiel soad net mei, dan is de kâns op gedonder grutter", seit Brouwer. "Sa ha we gewoanwei bygelyks in moaie grutte tinte yn Surhústerfean mei âld en nij, dêr komt in soad jeugd op ôf. Mar dat giet no net troch. Dy tinte soarge der just foar dat de skea yn de gemeente hiel bot nei ûnderen gong." Fan 80.000 euro nei 8.000 euro. "Mar dy tinte is der no net. Dus ik hoopje dat it tafalt, mar it is te ferwachtsjen dat de skea no oprint."

Bysûndere âld en nij

Wat wol trochgiet is it karbidsjitten, mar wol oars as oars. "It drige even dat it hielendal net mocht. Mar gelokkich mei it. Wol mei lytsere klupkes en allinnich by deiljocht. Ik ha ek praat mei alle oanfragers fan fergunningen, hiel ynformeel. Mar se snappe it allegear en elkenien wol him oan de regels hâlde." Der binne ek guon by dy't der foar it earst te karbidsjitten sille. "Dy hienen miskien oars mei fjoerwurk oan de slach gong."

Sels sil Brouwer, krekt as ferline jier, by de karbidploegen del. "Mar doe wie it om minsken even te moetsjen, dat is no oars. En jûns moatte we rekken hâlde mei in bysûndere âld en nij. We hâlde rekken der rekken mei dat we ús taak as plysje, boa's en boargemaster oppakke moatte."