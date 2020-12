Nij fers fan de Dichter fan Fryslân: 'Asman'

Dichter fan Fryslân Nyk de Vries syn nije gedicht 'Asman' is dizze kear spesjaal skreaun, yn opdracht fan Historisch Centrum Leeuwarden, foar it 150-jierrich jubileum fan de Leeuwarder Stadsreiniging. It gedicht yn de Liwwadder ferzy stiet op de poëzystien dy't oan de Skrâns yn Ljouwert ûntbleate is. It is it achtste gedicht fan de Dichter fan Fryslân. De oersetting nei it Liwwadders is fan Anne Feddema.