Mearderheid foar Stikstofwet yn beide Keamers, mei help fan opposysjepartijen

It kabinet seit no ta dat tûzenen PAS-melders in fergunning krije. Sy ha tusken 2015 en 2019 melding makke fan in útwreiding fan harren bedriuw. Oant de útspraak fan de Ried fan Steat wie sa'n melding genôch. Benammen de SGP, dy't in soad boeren yn de achterban hat, woe dúdlikheid foar de boeren.

Jild foar lânbou, yndustry, skipfeart en natuer

Om de bou fan hûzen en de oanlis fan diken wer op gong te bringen, komt it kabinet mei in rige oan maatregels. Schouten sei earder al dat it kabinet 2 miljard euro útlûkt om de stikstofútstjit troch de lânbou, yndustry en skipfeart te ferleegjen en 3 miljoen om Natura2000-gebieten te fersterkjen. Fierder giet der in heal miljard nei skjinnere wenningbou.