Friese Anjer útrikt oan De Kast: "As we weromsjogge, kinne we grutsk wêze"

De band hat net allinnich in soad hits skoard, mar ek in wichtige bydrage levere oan it útdragen fan de Fryske taal en identiteit, lanlik en ynternasjonaal.

Syb van der Ploeg wie der stil fan. "Fan al dy ferhalen en moaie filmkes, der kaam sa folle boppe. We ha hiel wat meimakke yn dy 30 jier, mar as band sjogge we eins allinne mar foarút, mar as we weromsjogge, kinne we bêst wol grutsk wêze op wat we dien ha."

Moaiste priis

Hy neamde it de moaiste Fryske priis dy'tst krije kinst. "We binne begûn mei de Friese Popprijs yn 1996, no 25 jier letter dizze priis, dat is moai."

Kommissaris fan de Kening Arno Brok, ek foarsitter fan it Cultuurfonds Fryslân, oerlange de priis yn de steateseal op it provinsjehûs. "Kultuer jout kwaliteit fan libben oan, it jout ferwûndering, kreativiteit. It jout de romte om te ûntdekken, om te ûntwikkeljen en dat leit no dreech", sei kommissaris Brok. "Dizze tiid leit in blokkade op de ûntwikkeling fan de minsken dy't drager binne foar de kultuer en de kulturele sektor."