Oranjewoud Festival hat in nije direkteur: Dorien van Londen

Se wie earder direkteur by literêr-managementburo Shared Stories en direkteur by PolyGram en Universal Music en se wie lid fan it managementteam fan Muziek Centrum Nederland.

Artistyk direkteur Yoram Ish-Hurwitz is wiis mei har komst. "Dorien is een ervaren zakelijk directeur en een bevlogen cultuurprofessional. Met haar brede netwerk kan zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Oranjewoud Festival. Immie was twee jaar bij het festival betrokken. In deze periode zijn grote stappen gezet. Daarvoor zijn wij haar zeer dankbaar."



Neffens Dorien van Londen (1966) hat it Oranjewoud Festival de lêste jierren 'een indrukwekkende groei doorgemaakt'. "Ik ben verheugd dat ik samen met Yoram en het team mag gaan bijdragen aan de volgende, belangrijke fase." Se sjocht it festival "niet alleen als zuurstof voor de geest en voor het publiek maar zeker ook voor mijzelf."