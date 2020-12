Hoareka-ûndernimmers wiis mei ekstra stipe fan it Ryk, mar bliuwe kritysk

Rekkensom

"It is mar krekt hokker rekkensom je der op los litte," seit Timo Slump fan it Theehuis yn Grou. "We binne fansels wiis mei de stipe, lit dat helder wêze. Ek wol ik sizze dat we net corona ûnderskatte. We witte dat it bestiet. Dus snappe we dat der oplossings socht wurde moatte om corona tsjin te gean. Mar it moat foar ús wol wurkber bliuwe. It probleem is dat de omset rekkene wurdt en net sasear de fêste lêsten. We krije dus tweintich prosint derby, mar dat wurdt rekkene út de omset wei. We ha yn oktober iepen west, dus dy omset leit dan wat heger. Mar dat wie iepen mei beheiningen, krekt sa as no."

Slump ûnderbrekt syn ferhaal efkes om de keuken fan syn restaurant yn te rinnen. Syn personiel is drok oan it wurk om de take-away foar dizze krysttiid klear te meitsjen. "It hat in hiel min jier west," seit kok Anne Tjeerd de Jong wylst hy in panne mei satee riert. "De stipe is moai, mar it is net genôch tink ik."