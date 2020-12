Hy stiet no in jier yn Ritsumasyl: de earste brêge fan biomateriaal yn Europa. De brêge is folslein makke fan biokomposyt, oftewol flaaks en hars. De brêge is desimber ferline jier pleatst, mar hoe stiet it der no mei? Mear as 200 sensoaren mjitte it effekt fan sinne en focht op de brêge, en no sil te sjen wêzen oft de brêge echt sa goed is as dat sein wurdt.