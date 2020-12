GrienLinks: kampanje en kommunikaasje oer coronafaksin heart ek yn it Frysk

Minydebat: Frysk mear sichtber meitsje

Yn it minydebat oer it taalbelied Frysk waarden meiïnoar fiif moasjes yntsjinne. Harry van der Molen kaam mei mar leafst trije moasjes. Van der Molen fynt dat de Ryksoerheid wurkje moat oan de sichtberheid fan it Frysk, bygelyks troch Fryske buordsjes op gebouwen fan de Ryksoerheid, mar ek yn oerheidskommunikaasje dy't ornearre is foar it publyk yn Fryslân. Van der Molen fynt dat it Ryk oer de realisaasje hjirfan in aparte ôfspraak meitsje moatte soe mei de provinsje.

Ollongren beskôget de oprop fan Van der Molen en Aukje de Vries fan de VVD as 'steun' foar har belied. "We zijn bezig met een inventarisatie waar ze dit kunnen gaan doen." It giet dêrby ek om Fryske kantoaren fan oerheidsorganisaasjes, lykas de Meldkamer Noord-Nederland fan de plysje yn Drachten en útkearingsynstânsje UWV.