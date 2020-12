Corona-útbraak ûnder soarchpersoniel yn covidhûs op It Hearrenfean

"Het gaat om tien besmette medewerkers, drie zijn alweer aan het werk en zeven zitten nog in thuisquarantaine", fertelt Matthijs Bergsma fan Alliade.

It is net dúdlik hoe't de meiwurkers besmet rekke binne. "Een deskundige infectiepreventie heeft meegekeken, de GGD ook, maar we kunnen niet achterhalen waar het vandaan komt."

It is ferfelend foar de wurknimmers, mar de kâns op besmetting wie, krekt as op oare plakken yn de soarch, wol oanwêzich. "We nemen alle beschermende maatregelen in acht. Extra maatregels zijn op dit moment niet nodig, we doen al het maximale. De continuïteit van de zorg was niet in het geding, er is voldoende personeel. De situatie is inmiddels onder controle."

Yn it Anna Schotanus binne sûnt 22 septimber zo'n 140 minsken mei corona opfongen. Op it stuit binne 20 bêden beset, der kin opskaald wurde nei 40.