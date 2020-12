RIVM: Ofrûne etmiel 135 nije coronabesmettings

De measte besmettings waarden fêststeld yn Súdwest-Fryslân (27), Ljouwert (17), De Fryske Marren (12) en Noardeast-Fryslân (12).

Yn de gemeente Opsterlân is de ôfrûne 24 oeren ien persoan opnaam yn it sikehûs. Der is it ôfrûne etmiel gjinien ferstoarn oan it coronafirus.