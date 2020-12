Ald-steateleden Forum voor Democratie moatte op syk nei nije namme

"Telefoan ûntplofte, safolle klachten"

Neffens fraksjefoarsitter Sijbe Knol 'ûntplofte syn tillefoan' doe't er woansdeitemoarn klachten ûntfong fan FNP-oanhingers oer de troch de âld-Forummers keazen namme OSF. "Dat jout betizing en dat kin net, want der binne grutte politike ferskillen tusken de âld-Forummers en wy. Ik gun harren echt wol in nije start nei alles wat der bard is, mar dan wol ûnder in oare namme."

Neidat Knol en Goudzwaard inoar troffen op it provinsjehûs wie de aldergrutste spanning út de loft. Knol: "Ik ha de yndruk dat se de namme yn sân hasten keazen hawwe sûnder der goed oer nei te tinken. As se ferstannich binne, stappe se der gau wer fanôf."

Mooglik rjochtsaak

Yn it gefal dat Goudzwaard-en-dy dochs fêsthâlde oan de namme OSF slút Sijbe Knol net út dat de al folle langer besteande en registrearre Onafhankelijke Senaatsfractie OSF nei de rjochter stapt.

Achter sletten doarren

Maarten Goudzwaard woe woansdei sels net de parse prate. Ynformaasje oer alle stoarmeftige ûntwikkelingen by syn partij woe er allinnich mar achter sletten doarren mei syn kollega-steateleden diele.

Fraksjefoarsitter Hetty Janssen fan de PvdA fûn dat mar apart: "Als er één partij gestreden heeft tegen besloten vergaderingen en achterkamertjes dan is het wel de club van Maarten Goudzwaard. Als je daar in principe tegen bent, moet je nu ook openbaar vergaderen."

Kommissaris fan de Kening Arno Brok toande begrip foar alle emoasjes dy't anneks binne mei alles wat him by Forum voor Democratie foardien hat. "As it oer minsken giet, fergaderje we altyd achter sletten doarren. Dit giet ek oer minsken."