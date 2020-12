Omrop TIP: ‘Stralen in het donker’ mei Adrie Warmhoven yn de Thúsakademy

De jûn wurdt ôfsletten mei in tapaslik ûnderwerp foar dizze tiid fan it jier, de Stjer fan Betlehim. Yn de Bibel lêze wy oer in heldere stjer, dy't de Trije Wizen út it Easten de wei nei Betlehim wiisde. Wat hawwe de wizen sjoen? Wie it in echte stjer of stie der wat oars oan de skitterjende himel?