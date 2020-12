Lemster Krijgerplein krijt oare namme fanwegen oarlochsferline boargemaster

De gemeente liet dêrom it NIOD, it Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, ûndersyk dwaan nei it ferline fan Krijger. Konklúzje fan it NIOD is dat Krijger yn de oarloch net fan 'onbesproken gedrag' wie.

It NIOD hechtet yn syn advys grut belang oan de feroardieling fan Krijger yn 1947, yn kassaasje befêstige yn 1948. Krijger krige in finzenisstraf fan seis moannen ûnder betingst oplein, mei in proeftiid fan in jier foar syn ferantwurdlikens foar de arrestaasje fan seis Joadske ûnderdûkers. It NIOD lit dy feroardieling dúdliker swierder wage as de suveringsproseduere.