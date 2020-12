Mario Diks flagget by restant PSG - Istanbul Başakşehir

De Ljouwerter assistint-skiedsrjochter Mario Diks stiet woansdeitejûn lâns de line by it restant fan de Champions League-wedstriid tusken Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir. Dy wedstriid waard tiisdeitejûn stillein nei't de fjirde official in rasistyske opmerking makke ha soe tsjin Pierre Webó, assistint-trainer by de Turkske klup.