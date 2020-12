Dútske kustwacht docht ûndersyk nei mooglik oerboard sleine konteners

De Dútske kustwacht yn Cuxhaven fiert mei ûnder mear in sonarboat ûndersyk út op it plak dêr't de konteners oerboard slein wêze soene en ferwachtet woansdeitejûn mei mear ynformaasje te kommen. Se warskôgje it Dútske skipfeartferkear oer de marifoan foar mooglike konteners yn it wetter.

Mear details hat de Nederlânske Kustwacht folget de ûntwikkelings en seit dat eventuele ferfolchaksjes en ûndersyk by de Dútske kollega's lizze.

It soe gean om in skip fan Maersk. De reder sels seit dat der by harren neat bekend is oer in skip fan harren dat konteners ferlern hawwe soe. De reder docht ûndersyk en wurket dêrby gear mei de Dútske autoriteiten.