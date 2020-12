Provinsje lûkt twa miljoen út foar duorsumensadvys foar iepenbiere gebouwen

Eigeners fan sa'n 500 skoalgebouwen, musea en doarpshûzen kinne fan 'e maitiid 2021 ôf by de provinsje Fryslân terjochte foar help by it duorsum meitsjen fan harren gebouwen. De provinsje kriget hast 2 miljoen euro fan it Ryk om fêstgoedeigeners dêryn te stypjen. It draacht by oan de ambysje fan 'e provinsje om it duorsum meitsjen te ferhastigjen.