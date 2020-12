Onderzoeksraad: fatale helikoptercrash Aruba troch manoeuvreprobleem

It ûngelok barde ûnder it oefenjen fan de lâning fan de helikopter op it marineskip Zr. Ms. Groningen, stasjonearre yn it Karibysk gebiet. Ut it ûndersyk fan de Onderzoeksraad docht bliken dat de helikopter yn de problemen kaam trochdat it tastel, troch it meitsjen fan in bocht, op likense snelheid kaam mei de wyn. Dêrtroch hong it tastel praktysk stil yn de loft.

"Er is dan veel extra vermogen nodig om de helikopter in de lucht te houden. De vlieger zette extra vermogen in, maar door de lage vlieghoogte was het onmogelijk om de ingezette daling nog op tijd te corrigeren. De helikopter verloor snel hoogte en raakte binnen enkele seconden te water."

'Grutte ynset om kollega's te rêden'

De twa ynsitters achteryn it tastel koene harsels befrije en waarden út it wetter helle. Fleaner Christine Martens fan Ljouwert (34) en de taktysk koördinator foaryn de helikopter koene harsels net op tiid losmeitsje fan it tastel en binne ferdronken.

Ut it ûndersyk docht bliken dat de bemanning fan de Zr. Ms. Groningen grutte ynset toand hawwe om harren kollega's te rêden. Troch de hege weagen en de beheinde kapasiteit en tarissing oan board slagge dat lykwols net mear.