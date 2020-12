Gommers: mooglik tredde coronaweach op komst

It soe kinne dat we ûnderweis binne nei in tredde coronaweach sjoen it oprinnende oantal besmettings. Dat sei Diederik Gommers, haad fan de intensivecareôfdieling fan it Erasmus MC, tiisdeitejûn by it telefyzjeprogramma Beau en yn it radioprogramma Langs de Rijn en Omstreken. "We moeten de komende dagen afwachten, maar het zou zo maar kunnen", sei Gommers by Beau.

By Langs de Lijn en Omstreken sei Gommers dat it dreech is om in ferklearring te jaan foar it oprinnende oantal besmettings. "Zou het door Black Friday kunnen komen? Is het mobiliteit? Houden we ons niet goed aan de maatregelen? Komt het door de kou? Wisten we het maar."