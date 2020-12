Coronanijs fan 9 desimber: 135 nije besmettingen yn Fryslân

It betelle fuotbal hope yn jannewaris begjinne te kinnen mei beheind publyk by wedstriden yn it betelle fuotbal, mar dat sit der fanwegen it tal coronabesmettingen noch net yn. Dat hat de direkteur betelle fuotbal fan de KNVB, Eric Gudde, woansdei te hearren krigen yn petear mei premier Mark Rutte, Tamara van Ark, de minister foar Medyske Soarch en Anneke van Zanen-Nieberg, de foarsitter fan NOC*NSF.

"Vandaag is er goed overleg geweest over het grote maatschappelijke belang van sport in onze samenleving", sei Gudde. "Er is hierbij nadrukkelijk gesproken over het belang van publiek in onze stadions en de enorme pijn voor onze sector, zowel het gemis voor de supporters als de financiële druk voor de clubs. Helaas laten de besmettingscijfers het nu niet toe om al terug te keren naar de fase met beperkt publiek. Ik heb van Mark Rutte begrepen dat de ic-opnames in elk geval van gemiddeld 24 naar maximaal 10 opnames per dag moeten, voordat er versoepelingen mogelijk zijn en de stadions misschien weer open kunnen voor publiek."