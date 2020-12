VVD positiver oer Lelyline, mar leden moatte noch stimme

De kâns dat de Lelyline yn it ferkiezingsprogramma fan de VVD komt, liket hieltyd grutter te wurden. De ferkiezingsprogramma-kommisje hat tiisdeitejûn grien ljocht jûn om de Lelyline yn it programma op te nimmen. De Lelyline stie net yn it konsept-ferkiezingsprogramma fan de VVD. Sûnt dy tiid binne de ôfdielingen Fryslân en Grinslân dwaande mei in lobby om de spoarline yn it programma te krijen.