Politike partijen Smellingerlân omearmje 'werstelbegrutting' fan sakekolleezje

Troch takom jier in ton minder út te jaan oan it grienûnderhâld by Caparis kin de gemeente dochs in begrutting mei swarte sifers presintearje en ûntsnapt de gemeente foarearst oan finansjeel tafersjoch troch de provinsje. Jouke de Jong fan de ChristenUnie tinkt dat der yn de ried in breed draachflak is foar dy oplossing. Mar hy rekkenet him net ryk. Hy tinkt dat de gemeente al takom jier te meitsjen krijt mei ferskate 'finansjele útdagingen'.

De oertsjûgingdat de gemeente de kommende tiid mear dwaan moat om wer finansjeel sûn te wurden libbet ek by it CDA. Dy partij woe yn de ôfkarde begrutting noch folle mear besunigje. Dy diskusje komt yn Smellingerlân seker werom, seit fraksjefoarsitter Karin van der Velde. Foar de koarte termyn is de tafaller op it grienûnderhâld ek neffens har in útkomst.