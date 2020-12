Op 'e nij konteners oerboard op Noardsee: mooglik grut tal op Dútsk grûngebiet

Op 'e nij soe in skip yn de Noardsee konteners ferlern hawwe. Neffens Rykswettersteat giet it om in skip dat yn Dútsk gebiet fear. Krekte details binne noch net dúdlik, mar it ferhaal giet dat it om mear as 200 konteners gean soe en dat it skip sa'n 100 myl boppe Skiermûntseach wie. It soe yn de Dútske Bocht bard wêze, it súdeastlike part fan de Noardsee dat begrinze wurdt troch de Nederlânske en Dútske Waadeilannen.