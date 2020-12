Proef om stienmurden dea te meitsjen soarget net foar folle mear greidefûgels

De proef fan de provinsje om stienmurden te fangen en dea te meitsjen, om sa greidefûgels te beskermjen, hat net soarge foar in hiel soad mear greidefûgels. Dat komt ûnder oare trochdat nêsten dochs leechhelle binne, mar dan troch oare rôfdieren, lykas wezelingen, murden en harmelingen. Dêr wiene der mear fan as oars, troch de sêfte winter en trochdat der in soad mûzen wiene. Dat lûkt de rôfdieren nei dy gebieten.