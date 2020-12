Sybrand Buma is teloarsteld: "De werklikheid lit gjin romte foar ferromming"

Alles falt en stiet by it hâlden oan de coronamaatregels, seit Buma. "De eerlijkheid gebied te zeggen dat je houden aan de regels de enige oplossing is. We hebben al best strenge regels, als iedereen zich daar aan had gehouden dan zouden we hier niet zitten."

Hy sjocht ek wol yn dat it hieltyd dreger wurdt foar minsken. "Iedereen is er klaar mee, maar wat moet dat moet. We zitten gewoon in een grote crisis. Het gevoel is heel vervelend, maar we moeten er doorheen." Buma wol ek noch net al te bot fêsthâlde oan de hoop op ferromming troch in grutte faksinaasje. "Er is licht aan het einde van de tunnel van de vaccinatie, maar we moeten eerst nog wel die tunnel door. We willen geen crash. We hebben echt nog veel te gaan. We komen er weer uit, maar we zitten er nog een hele tijd in."

"Zoek niet de randjes van de regels op"

Everhard Hofstra, dokter ynfeksjesyktenbestriding by GGD Fryslân, kin him wol fine yn de konklúzjes fan Buma. "De onderliggende maatregel van alles is het afstand houden. Als je daar op let in het dagelijks leven en het blijft doen, dan kom je ergens."

Hy ropt minsken ek op om net troch de mesken te strûpen. "Mensen zoeken soms de randjes van de regels op. Maar niet alles is in regeltjes gevat en we willen ook niet naar een nóg strengere lockdown. Dus zoek niet de randjes op van de regels, maar denk na over de basis van goede hygiëne."