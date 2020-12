Gjin ferromming, by hegere coronasifers sels strangere maatregels foar de krystdagen

Mei de feestdagen komt der dus gjin feroaring yn de tastiene groepsgrutte. It betsjut dat der maksimaal trije minsken op in dei delkomme meie (as it giet om minsken âlder as 13 jier). "Dat is jammer, we hadden op meer gehoopt. Bij persconferentie van drie weken geleden leek het reëel dat er met feestdagen meer zou kunnen, dat er weer restaurants open zouden kunnen, meer mensen thuis konden komen of dat we weer konden trainen met voetbalteam. Maar het gaat echt niet goed. Met de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnamen niet."

Lege stuollen oan de krysttafel

Neffens Rutte sille de krystdagen dit jier foar in soad minsken swierder wêze as oars. "Al een paar weken geleden zag je de eerste kerstbomen in huiskamers. Het laat zien hoe extra belangrijk kerst dit jaar voor ons in. Het is een extra zwaar jaar, een jaar van verlies en rouw, zeker voor de families die iemand door corona hebben verloren. Inmiddels tellen we bijna 10.000 lege stoelen aan de kersttafel."

Premier Rutte hopet dat it noch wol slaget om yn jannewaris wat mear romte foarinoar te krijen. "Dat kan nog steeds. Maar het lukt alleen met z'n allen."

Faksinaasje: kwetsberen en soarchpersoniel earst

Dochs naam minister Hugo de Jonge fan Folkssûnens in foarskot op de útfiering fan in faksinaasjeprogramma. "We zijn er nog lang niet. Maar toch staan we aan de vooravond van de vaccinatiefase, dat is de weg die ons uit deze crisis moet leiden." De Jonge makke mear dúdlik oer de groepen dy't as earste in coronafaksin krije sille. "Eerst de kwetsbaren en de zorgverleners. We starten bij verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, bewoners van bejaardentehuizen." Dêrnei folgje minsken âlder as 60 jier en minsken mei in bepaald sûnensrisiko. "En pas daarna volgt de rest van de samenleving," sei De Jonge.

"Eltsenien in faksin duorret grif noch oant nei de simmer"

De minister sei dat it opsetten fan it faksinaasjeprogramma in tige 'ingewikkelde puzzel' is. Yn jannewaris soe it úteinsette moatte. It giet om meardere faksins, opslach, distribúsje, befeiliging. "Ook defensie ondersteunt en staat paraat. Maar het zal nog wel tot na de zomer duren voordat heel Nederland een vaccin heeft gekregen. We moeten alles op alles zetten."

Ek De Jonge jout in warskôging: "We moeten waken voor een we-zijn-er-bijna-stemming. We zijn nog wel even onderweg. En het is ook nog niet bekend of iemand die gevaccineerd is, iemand anders nog wel ziek kan maken. Dus we zullen nog wel even maatregelen houden. Maar als we onze meest kwetsbaren beschermen, zijn we een heel eind."