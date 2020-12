Studinten fan Friesland College komme mei aktiviteiten dy't wól trochgean

De studinten sille trije dagen lang yn it bedriuwssammelgebou oan de Cornelis Trooststrjitte yn Ljouwert oan de slach mei ferskate 'brainstorm'-oefeningen. Dit bart op corona-feilige wize trochdat se in frij grutte seal brûke en foar in grut part fan de dei mûlkapkes op hawwe.

Neffens dosint Mulder is it projekt ek opset om de studinten efkes efter de kompjûter wei te heljen. "Ze volgen nu voornamelijk online lessen en dat is voor MBO'ers best wel zwaar. Nu kunnen we ze iets leuks bieden, dat tegelijk ook nuttig is."