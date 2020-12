It Amelân sit op dit stuit folslein sûnder stroom. Netbehearder Liander makket der melding fan dat der by 41 strjitten op it eilân sprake is fan in stroomsteuring, it giet dus om it hiele eilân. Neffens Lianders is der in monteur ûnderweis en om 19.00 oere hinne soe de steuring oplost wêze moatte.