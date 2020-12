Alle dagen soad besmettings yn Súdwest-Fryslân, GGD taast yn it tsjuster

De ôfrûne sân dagen binne yn Súdwest-Fryslân 264 besmettingen mei it coronafirus fêststeld. Omrekkene nei 100.000 ynwenners binne dat 294, in stik mear as yn oare Fryske gemeenten. Allinnich twa gemeenten yn de noardeasthoeke fan de provinsje sitte ek boppe de twahûndert: Noardeast-Fryslân (229) en Dantumadiel (211). De Ryksoerheid hâldt 250 besmettingen op 100.000 ynwenners oan foar it risikonivo 'zeer ernstig'.

Gjin spesifike oarsaak of spesifyk plak

"We zien wat uitbraken op scholen en in zorginstellingen", seit GGD-dokter Everhard Hofstra oer de situaasje yn Súdwest-Fryslân. "Maar dat is omdat je het in de omgeving ook meer ziet. Een heel specifieke oorzaak of specifieke plek met veel besmettingen om aan te pakken, zoals een bedrijf of een school, zien we niet."