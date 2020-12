Voedselbank yn Ljouwert: "Voedselbank mei noch wat mear bekendheid krije"

Tineke, in klant fan de voedselbank, seit dat de voedselbank tige wichtich foar har en har famylje is. "Wy hawwe sa'n fyftich euro yn de wike foar iten. Dat hâldt net oer." Ien kear yn de twa wiken kin sy in pakket by de voedselbank ophelje. "Oer it algemien binne dat in protte hâldbere produkten sa as makaroany of riis. Molke sit der ek wol ris yn. Oer it algemien is it hiel ferskillend, mar it is fansels ek mar krekt wat sy oanlevere krije."

"As je it op in gegeven momint echt sa min hawwe dat je eins neat oars mear hawwe, dan is it net sa dreech mear", fertelt Tineke. Sy seit dat se harsels der dan ek net foar skammet, mar dat har dochter it wol lestich fynt. "Dat snap ik ek wol. En ik tink, as je it altyd goed hân hawwe, en je moatte sa'n stap werom, dat dat it probleem is. As je altyd yn sa'n sitewaasje sitten hawwe, reagearje je dêr as bern ek wer oars op."

Net eltsenien yn har omjouwing wit dan ek dat Tineke nei de voedselbank ta giet. "Je rinne der net mei te keap. It is dochs lestich, mar wêrom wit ik eins net. It is in prachtich pakket, en je hoege je net te skamjen."

Tineke is net de echte namme.