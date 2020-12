Bouboer donearret oan voedselbank: "Je binne net allinnich op de wrâld"

De voedselbank op De Jouwer wie tiisdei gast yn it radioprogramma Muzyk yn Bedriuw. Neffens Sytze Holtrop fan Voedselbank De Utjouwer leit de gemiddelde leeftiid fan de frijwilligers by de voedselbank goed boppe de fyftich. "De âlderein hat fansels mear tiid as de jongerein. Dy hawwe harren wurk, en de âlderen binne wat fleksibeler." Ek al binne jonge famyljes in part fan de klanten fan de voedselbank, Holtrop fertelt dat der in protte ûntwittendheid by de jongerein. "Der is ûntwittendheid oer dat der ek noch mar voedselbanken bestean."

Ien kear yn de fjirtjin dagen krijt De Utjouwer in levering fan it distribúsjesintrum yn Drachten, en se geane eltse wike by de winkels op De Jouwer en Sint-Nyk lâns om guod op te heljen. Neffens Holtrop kin op dy wize noch aardich wat guod ophelle wurde. "Wy binne yn elts gefal hartstikke bliid mei datjinge dat wy krije."