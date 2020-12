Al it wurk fan de voedselbanken wurdt troch frijwilligers dien, "ook op het hoofdkantoor"

Wim Visser, de koördinator fan Voedselbanken Friesland, fertelt dat in diel fan al it guod yn it distribúsjesintrum besoarge wurdt, it oare diel wurdt troch de voedselbanken sels ophelle. Dat besoargjen, mar ek alle oare taken fan de voedselbanken yn Nederlân, wurdt troch frijwilligers dien. "Ook op het hoofdkantoor is helemaal niemand die betaald wordt. Uit mijn hoofd zijn dat 18.000 vrijwilligers."

Ek de sjauffeur is in frijwilliger: "Ik bin wat earder opholden mei wurkjen. Doe't ik op in bepaald momint myn rydbewiis ferlinge moast, ik ha ea myn frachtweinrydbewiis ek helle, tocht ik 'goh, kin ik dêr noch wat mei?' Doe ha ik om my hinne sjoen, en seach ik dat se by de voedselbank noch ien sochten. Dan dogge je ek noch wat foar de maatskippij."

Visser fertelt dat se yn Drachten stribje om de loads fan it distribúsjesintrum leech te krijen. "Het lijkt alsof er niet veel staat, maar er komen constant goederen binnen. Er staat nu ook weer een vrachtwagen voor de deur. Dat gaat constant de hele week door, er gaat veel uit maar er komt ook veel in."