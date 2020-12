Parsekonferinsje oer coronafirus jûn live te folgjen by Omrop Fryslân

It tal nije besmettingen rint sawol yn Fryslân as lanlik wer op. Yn Fryslân binne de ôfrûne trije dagen yn trochsneed 143 nije besmettingen bykaam. De lêste kear dat we op sokke sifers sieten, wie ein oktober. Ek lanlik nimt it tal besmettingen al seis dagen op rige ta.

It kabinet fynt it dêrom net ferstannich om de maatregels te ferromjen, is moandei al dúdlik wurden. Wat noch net dúdlik is, is it tal minsken dat elkenien ûntfange mei mei de krystdagen en âld en nij. No is dat noch maksimaal trije. Der wurdt noch bepraat oft dat mei de feestdagen omheech kin, mar dy kâns liket lyts.

Parsekonferinsje by Omrop Fryslân

Omrop Fryslân stjoert de parsekonferinsje út op telefyzje, radio, Omropfryslan.nl, yn de Omrop-app en op Facebook.

Yn de útstjoering fan Fryslân Hjoed om 17.00 oere sjogge we foarút op de parsekonferinsje. Om 19.00 oere stjoere we de parsekonferinsje live út, mei reaksjes fan Sybrand Buma (foarsitter Veiligheidsregio Fryslân) en Everhard Hofstra (GGD Fryslân). Om 20.00 oere sette we alles op in rychje.