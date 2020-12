Bitgumer tylder moat houtsintrale stillizze fan provinsje

'Stikstofromte beheind'

Deputearre Douwe Hoogland hat yn novimber del west op Vink syn bedriuw. "Doe hawwe we in goed petear hân om te sjen hoe't we in oplossing fine kinne. Dat de provinsje net meiwurkje wol, giet my in stapke te fier. Mar dat it in komplekse saak is, is wis", seit Hoogland. It ekstern saldearjen, is neffens de deputearre ek noch gjin opsje. "Dat kin allinnich fan bedriuwen dy't romte oer hawwe, mar de romte yn stikstof is beheind."

Hoogland: "Wy besykje mei te tinken oer wat de oplossing wêze kin, mar wy wolle ek net dat we wat dogge dat letter wer troch de rjochter weromdraaid wurdt. Dêr hawwe we neat oan", leit de deputearre út. "We moatte no yn ien kear in situaasje kreëarje dy't yn ien kear by de rjochter goedkard wurdt. Juridysk moat it gewoan klopje en dat is ús taak as provinsje. Dat wolle we graach tegearre mei de hear Vink dwaan."

In oplossing moat der yn elts gefal gau komme. De provinsje hat Vink en in oare houtsnippersintrale yn Bitgummole in falbile steld: op 11 desimber moat harren stikstofútsjit wer binnen de noarmen falle of de ynstallaasje stillein wêze. Oars driigje jildboetes.