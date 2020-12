In Fryslân is het aandeel mensen dat werkt het snelst afgenomen de afgelopen tijd

In alle provincies nam de werkloosheid toe en kromp de economie. Dat er minder groei was van de economie heeft ook mee te maken dat er minder gaswinning is, al is het effect in Fryslân minder groot dan in Groningen. Er zijn wel verschillen binnen provincies, zo neemt de economische groei in zuidoost-Fryslân sneller af dan in noord-Fryslân.

Landelijk nam de netto arbeidsparticipatie (de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking) af van 69,0 in 2019 naar 68,2 in 2020. Provincies als Zeeland en Groningen hadden de minste afname in de arbeidsparticipatie, Fryslân en Drenthe de meeste.

Noord-Holland maakt het meeste gebruik van overheidssteun, Fryslân en Drenthe het minst.