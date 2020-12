Yn Fryslân is it oandiel minsken dat wurket it hurdst ôfnaam yn de ôfrûne tiid

Binnen Nederlân is yn de provinsje Fryslân it oandiel minsken dat wurket yn it tredde fearnsjier fan 2020 it hurdst ôfnaam yn ferliking mei in jier earder. De arbeidspartisipaasje naam mei 1,2 persintpunt ôf, dat wie ek yn Drinte it gefal. Dochs wurdt ek yn Fryslân it minst gebrûk makke fan finansjele regelingen yn de coronatiid. Mar sa'n 40 persint fan de Fryske ûndernimmers brûkte in stipemaatregel. Dit docht bliken út de nijste sifers fan it Centraal Bureau voor de Statistiek.