Soarchwekkende groei yn it lanlike tal coronagefallen

It iepenjen fan de restaurants sil it tal besmettingen mei corona earder minder as mear meitsje. Dat stiet neffens RTL Nieuws yn in analyze fan de coronasifers fan it RIVM, dy't makke is troch it Ministearje fan Ekonomyske Saken. Achter de skermen soe te hearren wêze dat dizze berekkeningen foar it nije jier bedoeld binne, mar neffens insiders yn Den Haag bliuwe ferskate ministers hoopjen dat der dochs mooglik eat oan de sitewaasje fan de hoareka feroaret yn de krystfakânsje.

Yn de notysje, dy't hjoed troch minister Wiebes en steatssekretaris Keijzer (Ekonomyske Saken en Klimaat) ynbrocht wurdt by in gearkomste oer de oanpak fan corona, stiet dat de sluting fan de hoareka in protte mear besite by minsken thús ta gefolch hân hat. Sa seit it RIVM dat it tal besmettingen yn de thússitewaasje fertrijedûbele is.