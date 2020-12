Sikehûzen dogge ûndersyk nei gefolgen corona foar bern

Bernelongdokters fan ferskate sikehûzen sille ûndersyk dwaan nei de langetermyngefolgen fan in coronabesmetting foar bern. Yn tsjinstelling ta by folwoeksenen, is neffens de spesjalisten noch net in soad bekend oer de útwurking dy't it coronafirus op bern hat.

Fan folwoeksenen dy't it firus ûnder de lea hân hawwe, is al langer bekend dat sy noch lang lêst hawwe kinne fan ûnder mear wurgens, konsintraasjeproblemen en koartazemigens. Foar de gefolgen foar bern is noch net in soad ynformaasje bekend. Ek ynternasjonaal is der noch gjin ûndersyk dien.

Gebrek oan ynformaasje

Troch dat gebrek oan ynformaasje is it lestich om dúdlikens te jaan, merke de twa bernelongdokters dy't it ûndersyk liede, as in âlder freget wat foar konsekwinsje corona foar harren bern hawwe sil.

De bernestúdzje borduert troch op earder ûndersyk, wêrby't medyske gegevens sammele waarden fan bern dy't mei corona yn it sikehûs telâne kamen. Foar it ferfolchûndersyk wurdt bern frege seis moannen oant in jier nei harren sikehûsopname del te kommen foar ûndersyk. Dêrby wurdt bygelyks de longfunksje ûndersocht of sjocht in dokter oft der bliuwende klachten binne.