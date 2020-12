Rutte: 'As tal besmettingen fierder oprint mooglik strangere maatregels foar krystdagen'

Der is gjin romte om de coronamaatregels te ferromjen. Dat sei premier Rutte tiisdeitejûn by de parsekonferinsje fan it kabinet. Dat betsjut ûnder mear dat it maksimaal tal gasten yn 'e hûs op trije op in dei stean bliuwt. "Dat is een hard gelag, we hadden het zo graag anders gewild", sei Rutte.

It tal besmettingen giet de lêste dagen fluch omheech. "Ik sluit niet uit dat we voor kerst bij u terug moeten komen met strengere maatregels", sei Rutte. "We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn", sa seit de minister-president.