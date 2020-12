'Mooglik strangere maatregels foar krystdagen' | Topsporters fan 17 desimber ôf wer yn aksje

GGD's hawwe ferskate priklokaasjes foar de faksinaasjes fan it soarchpersoniel op it each, lit in wurdfierster fan koepelorganisaasjes GGD GHOR Nederlân tiisdeitejûn oan it ANP witte. Earder op de jûn waard bekend dat GGD's sa'n tritich lokaasjes ynrjochtsje sille om de earste groepen soarchpersoniel te intsjen. Ek hjoeddeiske coronatestlokaasjes, lykas XL-testhallen, komme mooglik yn oanmerking as priklokaasjes, sa seit de wurdfierster.

Oft GGD-meiwurkers ek helpe sille mei it faksinearjen is noch ûndúdlik. "De verantwoordelijkheid ligt primair bij de arbodiensten, bedrijfsartsen en werkgevers van de zorgmedewerkers", sa seit de wurdfierster fan GGD GHOR Nederlân. "Als het nodig is, kunnen wij als vangnet dienen." Oft de GGD's al frege binne om by te springen by it prikken, koe se tiisdeitejûn noch net sizze.