'Kabinet makket groepsgrutte net grutter mei de krystdagen'

Wa't as earste yninte wurdt tsjin it coronafirus, hinget ôf fan hokker faksin as earste beskikber is en hoe't, en by wa't je dat it bêste tapasse kinne. Dat seit it RIVM.

Sa moat it faksin fan Pfizer, dat fan 'e moarn troch de Amerikaanske FDA goedkard waard, by -80 graden Celcius opslein wurde. Dat soe it bêste dien wurde kinne yn grutte sealen dêr't de nedige fasiliteiten delset wurde kinne. Dan is it tûker om dêr earst grutte groepen soarchpersoniel nei ta komme te litten, tinkt it RIVM. Dy soenen dan dochs foarrang krije op de âlderein en kwetsberen dy't no as earste kandidaten foar in prik neamd wurde.