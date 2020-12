Ryk jout jild foar de oanpak fan gefaarlike ferkearssituaasjes yn Fryslân

Provinsje Fryslân en in tal Fryske gemeenten krije jild fan it Ryk om gefaarlike krúspunten, fytspaden, diken en rotondes feiliger te meitsjen. It giet bygelyks om de oanlis fan drompels of om it smeller meitsjen fan diken. De oerheden ha der subsydzje foar oanfrege, mar se moatte sels ek in selde bedrach bylizze.