René Hooghiemster hâldt op mei hurdfytsen

By in trainingsrit op 8 jannewaris klapte hy yn in ôfdaling op in auto. Hy bruts syn rêch, syn nekke, ferskate ribben en syn heupe. Hy hie twa slachierbliedingen en moast knokke foar syn libben.

Acht operaasjes fierder sit Hooghiemster yntusken wol wer op de fyts, mar oan it profesjoneel fytsen komt no in ein.