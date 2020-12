150 nije besmettingen yn Fryslân, measte sûnt 26 oktober

Fierwei de measte besmettingen binne de ôfrûne dei fêststeld yn Súdwest-Fryslân (56). De ôfrûne sân dagen binne yn dy gemeente 264 besmettingen fêststeld. Omrekkene nei 100.000 ynwenners binne dat der 293.

Yn Fryslân binne it ôfrûne etmiel twa minsken stjergefallen as gefolch fan corona meld, yn de gemeenten Smellingerlân en De Fryske Marren. Der binne gjin nije sikehûsopnamen meld.

Lanlik mear as 7.000

Lanlik binne der 7.134 nije coronabesmettingen konstatearre. Dat is mear as snein, want doe waarden der 6.801 besmettingen fêststeld.

It is de sechsde dei op rige dat it lanlike tal coronabesmettingen omheech giet. It kabinet jout tiisdei in nije parsekonferinsje oer de maatregels.