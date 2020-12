Mysterieuze monolyt al wer fuort: "Gelokkich ha wy de foto's noch"

Ek de finer, Thijs de Jong, snapt der neat fan. "Ik wist eins net iens wat in monolyt is, doe't ik it bouwurk hjir snein tsjinkaam. It wie in hege pilaar fan in sintimeter as 30 breed en dan 3 meter heech. Hy seach der hiel kreas út." De Jong sette it bouwurk op de foto en stjoerde dy nei Omrop Fryslân. Mar noch foardat elkenien goed en wol op 'e hichte wie fan dit bûtenierdske teken, wie er ek al wer fuort. "Ik tink dat se it ding justernacht wer fuorthelle ha."

"Helaas, geen 'monopolyt' te zien"

It bliuwt nuver dat der hielendal gjin spoaren te sjen binne. Soene it dan dochs aliens wêze? "It soe kinne", seit De Jong. "Der sit mear tusken himel en ierde. Dus wa wit binne it aliens." Dat tochten mear minsken, want it wie snein en moandei drok yn Aldhoarne. Ien fan de besikers is Henk: "Helaas, geen 'monopolyt' te vinden. Ik had het wel leuk gevonden om hem te zien. Maar hij is al weer weg."

"Gelokkich ha wy de foto's noch"

De eigeners fan it natoergebiet binne bliid dat it bouwurk wer fuort is. Se wienen benaud dat de natoer skea oprint troch alle minsken dy't nei it plak takomme. Finer Thijs de Jong is realistysk. "Wy kinne der no allinnich noch mar oer prate en gelokkich ha wy de foto's noch."