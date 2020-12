Yrritaasje oer trage beslútfoarming Lelyline: "Wat mij betreft besluiten we vandaag"

Yn de stikken stiet dat it Ryk foarearst gjin jild foar de Lelyline hat, mar dat der earst in 'verdiepend vervolgonderzoek' komme moat nei in bettere spoarferbining tusken it noarden en de Rânestêd. Dat soe de Lelyline wêze kinne, mar ek de opsje om it besteande spoar te ferbetterjen leit noch op tafel. It ûndersyk moat ein takom jier klear wêze. Sicht op in budzjet foar de Lelyline is der net, seit steatssekretaris Stientje van Veldhoven.

Mear tempo

Wat Laçin oanbelanget duorret it allegear fierstente lang. Hy wol wat mear tempo. "Dat geldt voor een hoop zaken, maar zeker voor de Lelylijn. Die is essentieel als je kijkt naar de opgaves waar we voor staan, zoals woningbouw en betere verbindingen met het Noorden."