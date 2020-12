Twadde Keamer praat oer Lelyline; net by alle partijen in ûnderwerp

Yn de stikken stiet dat it Ryk foarearst gjin jild foar de Lelyline hat, mar dat der earst in 'verdiepend vervolgonderzoek' komme moat nei in bettere spoarferbining tusken it noarden en de Rânestêd. Dat ûndersyk moat ein takom jier klear wêze.

It stiet wol op de politike aginda. Yn it oerlis wie al in feninich debat tusken de VVD en CDA. It VVD-Twadde Keamerlid Erik Ziengs, út Drinte, neamde de Lelyline net en dat fûn syn CDA-kollega Mustafa Amhaouch frjemd. Ziengs sei dat syn partij stapke foar stapke oan it opskowen wie en net langer dwers lizze soe, mar dat it lêste wurd oan it partijkongres is, dat dêr sneon oer stimme sil.

Foar it CDA is de spoarline wol belangryk mar GroenLinks hie it wol oer in flugge spoarferbining nei Wenen en Londen, mar net nei it noarden.

Guon keamerleden wolle graach wat mear ambysje en tempo sjen by it kabinet. Twadde Keamerlid Mustafa Amhaouch fan it CDA fynt dat der gau in 'deltaplan' foar it noarden komme moat mei de Lelyline as sintraal ûnderdiel.