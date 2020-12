Akkoart oer mokselfiskerij op it Waad; mokselsied opfange mei 'ynfangynstallaasje'

By sa'n mokselsied-ynfang-ynstallaasjes hechtsje jonge moksels harren oan bygelyks touwurk dat yn it wetter hinget. Op dit stuit wurdt sa'n 70 prosint fan de jonge moksels noch fan de Waadboaiem ôffiske en dat sit de ûntwikkeling fan skulpebanken yn it paad, seit Arjen Kok fan Natuurmonumenten dy't mei út namme fan de Waadferiening en Fûgelbeskerming praat. "Elk jier wurdt de boaiem sa wer leechhelle en dat is net goed foar de ûntwikkeling fan it ûnderwetterlibben. Wy witte fan dit soarte fan skulpebanken yn de eastlike Waadsee dat sy in hiel soad fretten opsmite en it is ek in skûlplak foar fisken."

Op dat eastlike Waad binne mokselfiskers net aktyf. Sa't it no giet wurdt mokselsied útsiedde op spesjale kweekperselen yn it westlike Waad. Dêrnei giet it nei Seelân dêr't sy fierder geskikt makke wurde foar konsumpsje.