Direkteur AquaZoo: "De verwarming een paar graden lager? Dat vindt de krokodil niet fijn"

De coronakrisis is dus ek foar it park in flinke finansjele strop. "Bij ons lopen de kosten gewoon door. We kunnen bijvoorbeeld niet even de verwarming een paar graden naar beneden doen om kosten te besparen, want dat vindt de krokodil niet fijn. De dierenarts moet ook gewoon komen, de dieren eten ook niet minder tijdens een pandemie. En de mestcontainer zit ook elke dag gewoon weer vol. Het is voor ons dus echt een zwaar jaar geweest."

Romte foar axolotls

Dochs is Loomeijer noch alle dagen bliid dat hy yn de bistetún oan it wurk mei. "Het blijft een bijzondere omgeving, elke dag is anders. Het ene moment loop je achter een pinguïn aan die aan de verkeerde kant van het hek is beland, het andere moment beslis je over een groot, nieuw project. Zo zijn we nu onze vissengrot aan het verbouwen."